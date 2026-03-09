Milan-Inter Bergomi sbotta dopo il derby | Niente Var?

Nel derby della Madonnina, il Milan ha vinto 1-0 contro l'Inter, ottenendo così il secondo successo stagionale sui cugini. La partita è stata molto combattuta e tesa, con i rossoneri che hanno centrato un risultato importante. Dopo l’incontro, Bergomi ha espresso frustrazione riguardo all’assenza del Var durante il match. La sfida si è conclusa con il Milan che si è aggiudicato il doppio confronto stagionale contro l’Inter, cosa che non accadeva dal 2011.

Il derby della Madonnina ha visto il Milan battere l'Inter per 1-0. Una partita tesa e combattuta, con i rossoneri che completano il doppio successo stagionale sui cugini (già vinto 1-0 all'andata a novembre), cosa che non accadeva dal 2011.Il gol decisivo arriva al 35': dopo un'occasione sprecata clamorosamente da Mkhitaryan per l'Inter (che divora il vantaggio su capovolgimento di fronte), il Milan riparte veloce. Youssouf Fofana serve Pervis Estupiñán sulla sinistra; l'esterno ecuadoriano entra in area e con un sinistro potente trafigge Sommer sul primo palo, siglando l'1-0.Nella ripresa, l'Inter spinge ma crea poco: pressing alto dei rossoneri, difesa solida e ripartenze pericolose.