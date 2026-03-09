Milan-Inter 1-0 | Estupinan regala il 246° derby della Madonnina ai rossoneri

Nel derby di Milano, il Milan si è imposto sull’Inter con il risultato di 1-0 grazie a un gol di Estupinan. La partita si è giocata il 8 marzo 2026 e ha visto i rossoneri conquistare la vittoria nel 246° confronto ufficiale tra le due squadre. La rete decisiva è arrivata nel corso del primo tempo, determinando il risultato finale.

Milano, 8 marzo 2026 – L'uomo che non ti aspetti regala al Milan il derby della Madonnina numero 246. È infatti il primo gol in rossonero di Pervis Estupinan – preferito a Bartesaghi (uscito acciaccato dalla sfida contro la Cremonese) – a regalare al Milan l '1-0 che riporta i rossoneri a -7 dall'Inter ma soprattutto rispedisce il Napoli a -4 e il duo formato da Como e Roma a -9. Se questi tre punti serviranno a riaprire il discorso scudetto (difficile), sarà soltanto il tempo a dirlo, ma quel che è certo è che questo risultato certifica una volta di più la grande resilienza degli uomini di Allegri.