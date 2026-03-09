Milan | Allegri leader dei derby

Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 nella 28ª giornata di Serie A, ottenendo così il secondo successo stagionale contro i cugini nerazzurri. Con questa vittoria, i rossoneri consolidano la loro supremazia nei derby cittadini, un risultato che mancava dal campionato 20102011. La partita si è conclusa con il Milan in vantaggio e senza ulteriori reti.

Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma padrone assoluto dei derby cittadini. Con la vittoria per 1-0 contro l’Inter nel match della 28ª giornata di Serie A, i rossoneri hanno centrato il doppio successo stagionale contro i cugini nerazzurri – impresa che non accadeva dal campionato 20102011. Il gol di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

