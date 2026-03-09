Il 9 marzo 2026 a Milano, il tecnico del Milan ha dichiarato di essere felice per la vittoria nel derby contro l'Inter, che resta la squadra favorita per lo scudetto. L'Inter non vince una partita contro il Milan da quasi due anni, proseguendo una serie negativa nei confronti dei rivali cittadini. La partita si è conclusa con il successo dei rossoneri.

Milano, 9 marzo 2026 – Continua la maledizione dei derby per l'Inter, che non vince una gara contro i cugini del Milan da quasi due anni. L'ultimo successo nerazzurro risale al 22 aprile 2024: allora segnarono Acerbi e Thuram, mentre per il Milan l'unico gol fu quello di Tomori. Una vittoria importante non solo per il peso della partita, ma anche perché consegnò all'Inter il ventesimo campionato e, quindi, la seconda stella. Da quel momento in poi, però, qualcosa si è rotto, con l'Inter che non ha vinto in nessuno dei successivi scontri con i cugini. Ieri, il settimo derby senza vittorie, il terzo consecutivo in cui Lautaro e compagni sono usciti dal campo sconfitti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, Allegri: “Felici per la vittoria, ma l'Inter resta la grande favorita”

