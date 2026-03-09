Milan | Allegri esalta la difesa

Dopo la vittoria per 1-0 nel Derby della Madonnina contro l’Inter, il tecnico del Milan ha commentato il risultato, concentrandosi sulla prestazione della squadra. Ha sottolineato come la solidità difensiva abbia giocato un ruolo chiave nel successo e ha evidenziato l’importanza di questa fase del gioco per il percorso stagionale.

Dopo la vittoria per 1-0 nel Derby della Madonnina contro l’Inter, Massimiliano Allegri ha analizzato con soddisfazione il momento del Milan, ponendo l’accento sulla solidità difensiva come pilastro fondamentale della stagione. Il tecnico livornese, in conferenza stampa post-partita e in interviste successive, ha dichiarato che i rossoneri posseggono ora la miglior difesa del campionato, con soli 20 gol subiti in 28 giornate, superando così l’Inter (22 reti incassate) e diventando il vero baluardo della Serie A. La vittoria di ieri, decisa dal gol del terzino Pervis Estupiñán su assist di Youssouf Fofana, ha permesso al Milan di ridurre il gap dall’Inter a -7 punti (60 vs 67), mantenendo però un vantaggio di +9 sulla quinta posizione e consolidando il secondo posto. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

