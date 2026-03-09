Microcar a Roma | il Comune è bloccato dalla legge nazionale

Un video diffuso sui social mostra una microcar elettrica in movimento a Roma Fiumicino, attirando l’attenzione sulla presenza di questi veicoli nel centro storico della città. Il Comune si trova a dover affrontare limitazioni imposte dalla legge nazionale che bloccano la circolazione di microcar in alcune aree. La situazione ha riacceso il dibattito sull’uso di questi mezzi nel contesto urbano.

Un video virale mostra una microcar elettrica in circolazione sulla Roma Fiumicino, riaccendendo il dibattito sulla presenza di questi veicoli nel centro della Capitale. Il Comune di Roma si trova con le mani legate: molti di questi mezzi sono regolarmente immatricolati e conformi al Codice della strada, rendendo impossibile un divieto diretto da parte dell’amministrazione locale. La situazione è complessa perché i gestori possono presentare una SCIA per avviare l’attività, mentre tassisti e guide turistiche denunciano una concorrenza sleale. Finché vige la normativa nazionale che riconosce questi veicoli come autovetture elettriche (classe M1), il potere del Comune è limitato a livello locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

