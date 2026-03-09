Michelle Hunziker si riappropria di Canale 5 dopo mesi di assenza è il tempo di due nuovi show
Dopo diversi mesi di assenza, Michelle Hunziker torna su Canale 5 con due nuovi programmi musicali in programmazione per la primavera. La conduttrice riprende il suo ruolo nel palinsesto del canale, pronto a presentare due show che avranno come focus la musica. La sua presenza sulla rete si riaccende con un ritorno annunciato e due produzioni in arrivo.
Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, Michelle Hunziker torna nella primavera di Canale 5 con ben due programmi di stampo musicale. Mediaset punta ad una delle sue conduttrici più amate per lanciare i prossimi show. 🔗 Leggi su Fanpage.it
