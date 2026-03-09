Michelle Comi ha condiviso un video in cui si mostra con una torta dal gusto insolito, ispirata alla sua vagina, per celebrare il primo anniversario dall'intervento di ricostruzione. Nel messaggio, ringrazia chi le ha rivolto gli auguri e fa riferimento al ritorno come nuova dopo l'operazione. La donna ha deciso di festeggiare con questa scelta particolare, commentando la sua decisione sui social.

Michelle Comi: "La mia vagina festeggerà il suo primo compleanno, per l'occasione ho commissionato una torta ad un pasticcere d'elite che ne riproduca esattamente il gusto" L'influencer Michelle Comi ha festeggiato il "primo compleanno della sua vagina" dopo un anno dall'intervento di labiopl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi si fa fare una torta al gusto della "sua vagina": "Auguri a lei dopo un anno dall'intervento con cui è tornata come nuova" - VIDEO

