Michelangelo | Acidini e Jatta chiedono prove non titoli

Due rinomate studiosi del Rinascimento, Cristina Acidini e Barbara Jatta, hanno sottolineato l’importanza di richiedere prove concrete piuttosto che affidarsi a semplici titoli o riconoscimenti. Le due esperte hanno espresso la necessità di verificare attentamente le recenti scoperte attribuite a Michelangelo Buonarroti, invitando a un approccio più rigoroso e meno affrettato.

Due massime studiose del Rinascimento, Cristina Acidini e Barbara Jatta, hanno lanciato un appello alla massima cautela riguardo alle recenti scoperte attribuite a Michelangelo Buonarroti. La richiesta è chiara: nessuna opera può essere accettata come autentica senza una verifica scientifica rigorosa e pubblica. Il dibattito si concentra su due casi specifici emersi recentemente: il busto Cristo Salvatore nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma e un dipinto della Pietà acquistato da un collezionista belga. La studiosa Acidini ha sottolineato che per formarsi un’opinione valida è necessario seguire l’intero percorso della ricerca e condividere i risultati scientifici, cosa che al momento non è ancora avvenuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

