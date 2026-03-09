Michela Cicolari e la terapia della creatività i colori di Ciko contro il tumore | La mia sfida silenziosa

Michela Cicolari si sottopone a una terapia contro il tumore, con una flebo che scorre al braccio sinistro mentre riceve il trattamento. Accanto a lei, i colori della sua arte e la creatività di Ciko rappresentano una forma di sostegno e di sfida silenziosa. La donna si trova a Bellano, in provincia di Lecco, mentre affronta questa fase della cura.

Bellano (Lecco) – Al braccio sinistro la flebo, con il farmaco che goccia a goccia defluisce nel sangue per curarla. Nella mano destra, la più debole dopo l’intervento per rimuovere 22 linfonodi, la penna touchscreen per scrivere, disegnare, colorare. L’arte per Michela Cicolari, Ciko per tutti, 50 di Bellano, è una compagna di vita che le è rimasta accanto nella buona sorte, quando stava bene, e che la continua ad accompagnare anche da quando ha scoperto di avere un tumore da cui sembrava poi guarita, ma che di recente si è ripresentato sotto un’altra forma. CARDINI LECCO BELLANO = ARTISTA MICHELA CICOLARI, IN ARTE CIKO - 8-3-2026 Il ruolo dell’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

