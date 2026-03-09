Le due star principali del franchise si sono goduti una cena insieme ricordano i vecchi tempi e segnalando che quest'anno si celebrerà il 41esimo anniversario del primo film della saga Nelle scorse ore si è verificata una nuova reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd, le due grandi star del franchise di Ritorno al futuro. I due hanno cenato insieme in un ristorante sulla spiaggia, come segnalato dall'attore, e hanno ricordato i vecchi tempi e i giorni sul set della saga di Robert Zemeckis. Inoltre, hanno segnalato che quest'anno ricorreranno i 41 anni dall'uscita del primo capitolo di Ritorno al Futuro. Le parole affettuose dei due grandi amici "A cena con il mio migliore amico sulla spiaggia", ha scritto Fox nella didascalia della foto che lo ritrae insieme a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael J. Fox e Christopher Lloyd insieme a cena: la reunion di Ritorno al futuro

