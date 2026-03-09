miccio canterino successo da brividi per il pozzo trionfa coppia reduce da sanremo

A Forte dei Marmi, il 9 marzo 2026, Miccio Canterino ha ottenuto un grande successo al Pozzo Trionfa, una coppia reduce da Sanremo. La performance ha coinvolto il pubblico, con le parole “Ti sento in tutti gli angoli, mi fai sentire i brividi, il Pozzo è sulla mia pelle” che sono state pronunciate durante l’evento. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e appassionati.

Forte dei Marmi, 9 marzo 2026 – “Ti sento in tutti gli angoli, mi fai sentire i brividi, il Pozzo è sulla mia pelle. Stanotte è per per sempre, non conta più niente, soltanto l’amore che provo per te”, è il ritornello della canzone “Stanotte e per sempre” di Delia & Fiat 131 che è rimbombato al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi e che ha permesso al Pozzo di trionfare nella 67esima edizione del “Miccio Canterino” conquistando l’ambita “Lira d’Oro”. Secondo è arrivato il Leon D’Oro, terzo Il Ranocchio, quarto il Ponte. “E’ un’emozione bellissima – commenta a caldo la cantante 26enne siciliana Delia, reduce da Sanremo – e sono contenta per la vittoria della contrada, il loro amore ha fatto nascere il brano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

