Alcuni colleghi hanno comunicato la volontà di abbandonare l’Associazione Nazionale Magistrati. La situazione è stata annunciata durante un’intervista avvenuta ieri, in cui si è parlato di possibili cambiamenti nel quadro interno dell’organizzazione. La notizia si aggiunge a un quadro di tensioni tra diversi membri dell’associazione, senza coinvolgere figure pubbliche specifiche o dettagli di procedimenti giudiziari.

È come quando in una vecchia favola si leva un esclamazione: «Il re è nudo!». L'intervista di ieri al Giornale di Anna Ferrari (foto), giudice di Corte d'appello a Milano, ha svelato quello che finora era rimasto sotto traccia: l'esistenza anche nel palazzo di giustizia del capoluogo lombardo di un'area di giudici favorevoli alla riforma costituzionale che tra quattordici giorni affronterà la sfida del referendum. È un'area già uscita allo scoperto in altri tribunali d'Italia, in aperto dissenso con la linea ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati. Ma che a Milano, diventata di fatto una roccaforte della campagna dell'Anm per il No, era rimasta silente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mi hanno scritto altri colleghi pronti a lasciare l’Anm"

