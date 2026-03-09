Mezzetti sulle piste del Cimone con Magnani

Ieri, il sindaco di Modena ha visitato le piste del Cimone insieme a un rappresentante del Consorzio sciistico. Durante l'uscita, hanno osservato le condizioni della stazione sciistica e il funzionamento delle strutture. La visita ha coinvolto anche alcune aree dedicate agli sport invernali, con incontri sui lavori in corso e sugli interventi di manutenzione.

Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ieri ha voluto visitare il Consorzio sciistico del Cimone. "Mezzetti – dice Luciano Magnani – è stato un ospite graditissimo, molto attento nel voler conoscere i vari aspetti della nostra stazione sciistica che anche quest’anno si è confermata ai vertici nazionali di gradimento. Il sindaco di Modena, pur in una giornata dal meteo non perfetto, ha potuto vedere comunque un buon afflusso di sciatori, nonostante si sia ormai a metà marzo. Nella sua visita Mezzetti ha apprezzato sia le dotazioni tecniche degli impianti che l’organizzazione logistica del personale del consorzio Cimone, congratulandosi per le nostre eccellenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzetti sulle piste del Cimone con Magnani Leggi anche: Cimone, un successo il corso di formazione per soccorritori sulle piste da sci Il Cimone ottiene la Certificazione di Sostenibilità ESG e compie 50 anni