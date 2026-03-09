Metropolitana di Chiaia a Pasqua prolungamento dell’orario e dopo l’estate treni nuovi

Durante le festività pasquali, la metropolitana di Napoli sulla Linea 6 aumenterà l’orario di servizio. Questo prolungamento si protrarrà per alcune settimane prima di diventare stabile. Dopo l’estate, sono previsti l’arrivo di nuovi treni per migliorare il servizio e la frequenza dei collegamenti sulla stessa linea.

“Sulla Linea 6 della metropolitana di Napoli (che collega Fuorigrotta, al centro) nel giro di qualche settimana avremo il prolungamento dell’orario, il nostro obiettivo è arrivare fino alle 21”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando a margine dell’appuntamento nel cantiere Eav di Secondigliano per l’intervento di abbattimento del diaframma in vista della connessione della galleria con la stazione Di Vittorio, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della tratta metropolitana Piscinola-Capodichino della Linea 1. “I nuovi macchinisti – fa sapere l’inquilino di Palazzo San Giacomo – stanno facendo pratica, stanno facendo la fase di affiancamento con i vecchi macchinisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

