Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

Per quattro sere consecutive, la metropolitana chiuderà prima del previsto a causa di un piano di manutenzione settimanale. Durante queste serate, saranno effettuati test sui nuovi treni in consegna, attività di pre-esercizio sui convogli già collaudati e interventi di manutenzione dell'armamento ferroviario e dei deviatoi. La chiusura anticipata riguarda specifici orari di esercizio e si rende necessaria per garantire gli interventi programmati.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo).

