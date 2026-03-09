Meteo torna il maltempo sulla Liguria

Il maltempo si ripresenta sulla Liguria con piogge previste per martedì. Non sono state emesse allerte da parte di Arpal, ma le condizioni meteorologiche rimangono instabili. La regione si prepara a un peggioramento delle condizioni atmosferiche senza che siano stati segnalati rischi particolari. Le previsioni indicano un nuovo episodio di maltempo nel corso della giornata.

Torna il maltempo sulla nostra regione. Arpal non ha emesso alcuna allerta, ma nella giornata di martedì sono attese piogge. Di seguito il bollettino odierno. Precipitazioni a carattere di rovescio al più moderato sui rilievi di Centro-Levante nel pomeriggio. Vento moderato da Est sulle coste di A nelle ore centrali del giorno, con raffiche fino a 40-50 kmh sui capi esposti. Lieve instabilità con possibili fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale di intensità al più moderata.

