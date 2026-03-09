Meteo Roma del 09-03-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino di venerdì, il bollettino meteorologico segnala cieli sereni o poco nuvolosi nel nord Italia. La previsione si riferisce alle condizioni atmosferiche di Roma e delle aree circostanti, con le temperature che dovrebbero mantenersi stabili e senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La situazione è attesa stabile per tutta la mattina.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle regioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 06-03-2026 ore 06:15

Meteo Roma del 03-03-2026 ore 06:15

