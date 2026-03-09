Meteo Italia | sole e pioggia poi freddo da metà mese

La settimana inizia con l’Italia divisa tra sole e pioggia, con condizioni meteorologiche che cambiano frequentemente. Le previsioni indicano che martedì sarà leggermente più nuvoloso e ventoso, mentre le temperature si manterranno miti. A metà mese sono attese diminuzioni di temperatura e un calo delle massime, con l’arrivo di un’ondata di freddo.

La nuova settimana si apre mantenendo l'Italia in un delicato equilibrio tra ampie schiarite e improvvisi scrosci di pioggia, con una dinamica che ci traghetterà verso un martedì leggermente più grigio. Le proiezioni a lungo termine indicano l'arrivo imminente di una perturbazione atlantica più intensa da metà mese, capace di portare un sensibile calo delle temperature. Federico Brescia, meteorologo de.it, conferma che la giornata di lunedì vedrà uno scenario molto simile al weekend appena vissuto. Nel dettaglio della giornata odierna, il Nord beneficerà di ampi spazi soleggiati e di un clima gradevole, mentre il Centro-Sud dovrà fare i conti con la classica instabilità primaverile un po' in anticipo.