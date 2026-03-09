Meteo in Lombardia | che tempo farà nella settimana del 9 marzo

La settimana del 9 marzo in Lombardia sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile grazie a un'area di alta pressione che interessa l'Italia e l'Europa centrale. Secondo i dati di Arpa, questa situazione meteorologica persisterà nei prossimi giorni, mantenendo il cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla regione. Nessuna perturbazione significativa è prevista in questa fase.

9 marzo 2026 – Nuova settimana e nuove previsioni meteo per la Lombardia. Secondo gli esperti di Arpa, un'area di alta pressione inizialmente collocata sull'Italia e l'Europa centrale mantiene condizioni del tempo stabili sulla regione. Per la maggior parte del periodo la nuvolosità sarà costituita prevalentemente da nebbia. Tra martedì 10 e mercoledì 11 possibilità di un aumento più strutturato della copertura nuvolosa per l'avvicinarsi di una perturbazione proveniente dall'oceano Atlantico, tuttavia con scarsa probabilità di fenomeni associati. Temperature sostanzialmente stazionarie per tutto il periodo. Anche secondo 3bMeteo, sulla Lombardia la settimana risulterà caratterizzata da una certa variabilità, con correnti a tratti instabili sud-occidenta li. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

