Messina | libro e meditazione per il centenario di Di Francia

A Messina, la Basilica Santuario di Sant’Antonio ospita un evento dedicato al centenario di Annibale Maria Di Francia, con una presentazione di un libro e una sessione di meditazione. L’iniziativa coinvolge partecipanti interessati alla figura del religioso e si svolge all’interno del complesso religioso, offrendo un momento di riflessione e cultura in città.

La Basilica Santuario di Sant'Antonio a Messina diventa il fulcro di un percorso spirituale e culturale che celebra la vita di Annibale Maria Di Francia. Sabato 7 marzo alle 18.45 viene presentato il volume curato da Padre Angelo Sardone, mentre domenica 8 marzo alle 19 si svolge una meditazione quaresimale con Handpan guidata da Padre Lucio Scalia. Queste iniziative segnano l'avvio delle celebrazioni per il primo centenario della morte del santo messinese, evento principale fissato per il 1° giugno 2026. Il libro, edito da Rogate nel 2025 e composto da 306 pagine, sintetizza sette anni di ricerche sul carisma del fondatore dei Rogazionisti. L'opera non si limita alla biografia storica ma esplora come l'eredità del Padre degli orfani possa dialogare con le sfide contemporanee.