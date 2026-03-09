Messina | il figlio di Pandolfo rivela la verità sull’omicidio del 1993

A Messina, all’Istituto Antonello, si è svolto un incontro in cui Marco Pandolfo ha condiviso il ricordo del padre, il neurochirurgo Nicola Domenico Pandolfo, ucciso dalla mafia nel 1993. I giovani presenti hanno ascoltato le sue testimonianze, che hanno fatto luce su quegli eventi e sui fatti legati all’omicidio.

Un incontro di memoria e impegno civile ha animato l’Istituto Antonello di Messina, dove i giovani hanno ascoltato il racconto di Marco Pandolfo, figlio del neurochirurgo Nicola Domenico Pandolfo ucciso dalla mafia nel 1993. L’iniziativa, promossa dall’associazione Libera con la presenza di Tiziana Tracuzzi, mira a trasmettere alle nuove generazioni la storia di un medico caduto per aver rivelato i nomi dei mandanti dell’omicidio. Mentre la giustizia non ha ancora portato a processi significativi per questo crimine, il ricordo del primario degli ospedali riuniti di Reggio Calabria vive attraverso le parole del figlio e l’impegno delle scuole. La giornata si è svolta nell’aula magna della scuola guidata dalla dirigente Daniela Pistorino, trasformando lo spazio educativo in un luogo di riflessione sulla legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

