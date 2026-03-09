Messina brilla a Milano | Benedetta Pulejo incanta la Fashion Week tra applausi e haute couture

Durante la Milano Fashion Week, la modella messinese Benedetta Pulejo ha attirato l’attenzione al Diamond Club Fashion Event, uno degli eventi più esclusivi della manifestazione. La giovane ha sfilato tra abiti di alta moda, ricevendo applausi e riconoscimenti per la sua presenza scenica e il look curato. La sua partecipazione ha rappresentato un momento di rilievo per la città di Messina nel mondo della moda internazionale.

La giovane modella messinese conquista la passerella del Diamond Club Fashion Event, esaltando creazioni di Mariella D'Angelo e Maison Dray e guadagnandosi riconoscimenti da media internazionali del settore Il fascino e l'eleganza di Messina hanno conquistato il cuore pulsante della moda internazionale. In occasione della recente Milano Fashion Week, la giovanissima modella messinese Benedetta Pulejo è stata tra le protagoniste assolute del Diamond Club Fashion Event, l'esclusivo appuntamento curato da Carmelo Alì e Laura Pagani Cesa, tenutosi nella raffinata cornice del Museo Bagatti Valsecchi. Accompagnata dalla madrina dell'evento, l'avvocato Elisabetta Baviera, Benedetta ha saputo interpretare con magistrale naturalezza l'essenza della bellezza siciliana, sfilando per nomi di prestigio della haute couture.