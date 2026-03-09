Messina 6-2 | il poker di Cruz Caropi ribalta la sfida

Il Messina Futsal ha vinto 6-2 contro la Gear Piazza Armerina nella partita giocata al PalaLaganà. Cruz Caropi ha segnato quattro reti, contribuendo significativamente alla vittoria della squadra. La gara ha visto diverse segnature da parte dei padroni di casa, che hanno dominato l’incontro sul campo. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma senza riuscire a recuperare il risultato.

Il Messina Futsal ha imposto la propria legge sul campo del PalaLaganà, superando la Gear Piazza Armerina con un netto 6-2. Questa vittoria, ottenuta nella penultima giornata di Serie A2, mantiene i giallorossi a due punti di vantaggio sulla testa della classifica. L'incontro si è svolto lunedì 9 marzo 2026, in una serata caratterizzata da cielo sereno e temperature miti. Nonostante l'assenza forzata del capitano Nanni Piccolo per squalifica, la squadra peloritana ha dimostrato resilienza e qualità tecnica. La Dinamica del Match: Come il Messino Ha Ribaltato lo Svolgimento. Lo spettacolo sportivo non è iniziato con il risultato finale, ma con una sfida tattica complessa dove gli ospiti hanno preso inizialmente il comando.