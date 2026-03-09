La Messana ha perso in casa contro l’Acquedolcese e si trova ora in difficoltà nella corsa ai playoff del campionato di Eccellenza. La squadra giallorossa ha ottenuto una sconfitta che complica il percorso verso la qualificazione, mentre l’Acquedolcese ha conquistato tre punti importanti sul campo avversario. La partita si è conclusa con il risultato di una vittoria per gli ospiti.

I giallorossi sono stati superati in rimonta (2-1) al “Marullo” di Bisconte nella 25^ giornata del campionato di Eccellenza La Messana è ufficialmente in crisi di risultati e a rischio nella corsa ad un posto nei playoff del campionato di Eccellenza (girone B). I giallorossi sono stati sconfitti in rimonta (2-1), al “Marullo” di Bisconte, dall’Acquedolcese, che ha conquistato, così, tre punti preziosi nella lotta per la salvezza. In avvio di partita, delizioso passaggio in mezzo di Gueye per Cannavò, che non riesce ad impattare il tap-in risolutivo. Prova poi Genovese con un insidioso tiro dalla distanza, che Commisso devia sul fondo. Dopo un vivace inizio, i ritmi rallentano e gli ospiti gestiscono agevolmente gli attacchi portati dagli avversari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messana sconfitta in casa dall’Acquedolcese, giallorossi in crisi di risultatiI giallorossi sono stati superati in rimonta (2-1) al “Marullo” di Bisconte nella 25^ giornata del campionato di Eccellenza La Messana è...

Gli agricoltori tornano a farsi sentire: “La crisi non è superata”Presidio a suon di musica, dolci e Babbo Natale, un modo per avvicinare i cittadini e spiegare il dramma del settore agricolo che colpisce anche le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Messana superata.

Argomenti discussi: Messana superata in casa dall’Acquedolcese, giallorossi in crisi di risultati; Milazzo fa l’impresa con la capolista Viola.