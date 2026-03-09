Messana sconfitta in casa dall’Acquedolcese giallorossi in crisi di risultati

La Messana ha subito una sconfitta in casa contro l’Acquedolcese, aumentando la serie di risultati negativi. La squadra giallorossa si trova ora in difficoltà e rischia di perdere terreno nella corsa ai playoff del campionato di Eccellenza nel girone B. La situazione si fa complicata per la formazione locale, che non riesce a risalire la china nelle ultime partite.

I giallorossi sono stati superati in rimonta (2-1) al “Marullo” di Bisconte nella 25^ giornata del campionato di Eccellenza La Messana è ufficialmente in crisi di risultati e a rischio nella corsa ad un posto nei playoff del campionato di Eccellenza (girone B). I giallorossi sono stati sconfitti in rimonta (2-1), al “Marullo” di Bisconte, dall’Acquedolcese, che ha conquistato, così, tre punti preziosi nella lotta per la salvezza. In avvio di partita, delizioso passaggio in mezzo di Gueye per Cannavò, che non riesce ad impattare il tap-in risolutivo. Prova poi Genovese con un insidioso tiro dalla distanza, che Commisso devia sul fondo. Dopo un vivace inizio, i ritmi rallentano e gli ospiti gestiscono agevolmente gli attacchi portati dagli avversari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Eccellenza, Messana sconfitta in trasferta dalla capolista ModicaMessana sconfitta di misura (1-0) in trasferta dal Modica nel campionato di Eccellenza (girone B).

Calcio, una sconfitta che fa male: Forlì ko con la Sambenedettese, si riapre la crisi di risultatiIl Forlì stecca la sfida casalinga e cade inesorabilmente contro una Sambenedettese grintosa ma non trascendentale.

Messana in crisi neraSconfitta pesante per la Messana nell’anticipo della 25ª giornata del campionato di Eccellenza. Al Marullo di Bisconte i giallorossi cedono 2-1 all’Acquedolcese, che ribalta nella ripresa il vantagg ... goalsicilia.it

La Messana cade ancora. Fa festa l’Acquedolcese con la doppietta di MincicaÈ un 2026 davvero difficile per la Messana, che prosegue nel suo periodo complicato e avaro di soddisfazioni (appena quattro punti in sette gare). La squadra di Venuto cade sul sintetico del Sorbello ... messinasportiva.it

Non basta una ripresa di sostanza e cuore per evitare la sconfitta in casa della capolista. Il Modica batte 1-0 la Messana con un gol di Floro Valenca #messana1966 #messana60 - facebook.com facebook

Messina, per salvarsi senza i playout: 5 vittorie 2 pareggi 1 sconfitta Sarà durissima. x.com