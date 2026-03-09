Messana in crisi | Acquedolcese ribalta il 1-2 con doppietta di Mincica

La Messana ha perso in casa 1-2 contro l’Acquedolcese. Mincica ha segnato una doppietta, determinando il risultato finale. La sconfitta rappresenta un difficile momento per i giallorossi nella corsa ai playoff dell’Eccellenza Sicilia. La partita si è giocata davanti al pubblico locale, con il risultato che ha modificato le posizioni in classifica.

La Messana ha subito una sconfitta casalinga per 1-2 contro l'Acquedolcese, un risultato che segna un momento di profonda crisi per i giallorossi nella corsa ai playoff dell'Eccellenza Sicilia. La partita si è svolta al campo Marullo di Bisconte durante la 25ª giornata del girone B, con gli ospiti che hanno ribaltato il punteggio in rimonta. Il gol iniziale dei padroni di casa è stato firmato da Gueye al 19º minuto, ma la reazione avversaria è stata immediata e devastante. Mincica ha realizzato due reti decisive, una al 26º minuto e l'altra al 39º, segnando così la fine della speranza immediata per la squadra messinese. L'esito finale lascia la squadra allenata da Antonio Venuto in una posizione precaria rispetto agli obiettivi stagionali.