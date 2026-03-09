Un incidente stradale si è verificato a Paglieta, nella provincia di Chieti, causando la morte di Mario Zuccarini, un uomo di 40 anni. La vittima risiedeva nel paese e l’incidente ha coinvolto il veicolo su cui viaggiava. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un tragico incidente stradale ha costato la vita a Mario Zuccarini, un uomo di quarant’anni residente a Paglieta, nella provincia di Chieti. La morte è avvenuta domenica 8 marzo 2026, verso le 19:00, in località Pedicagne, lungo la strada provinciale 119. Il conducente viaggiava da solo alla guida della sua Mercedes quando il veicolo ha urtato un cordolo in cemento situato all’ingresso di una proprietà privata. L’impatto ha causato il ribaltamento dell’auto più volte, con l’uscita fuori strada e l’impatto finale contro una cunetta a bordo strada. Nonostante l’intervento immediato del 118, le lesioni riportate dal 40enne si sono rivelate incompatibili con la vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercedes ribalta: morto il 40enne di Paglieta

Finisce fuori strada con l'auto: morto un 40enne di Paglieta
Incidente mortale lungo la strada provinciale 119 in località Pedicagne: la Mercedes guidata dal giovane papà ha urtato un cordolo in cemento e si è...

