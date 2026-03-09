mercato immobiliare piace monsummano prezzi competitivi

Nel mercato immobiliare toscano, Monsummano si distingue per i prezzi competitivi, attirando l'attenzione di acquirenti e investitori. Recenti dati indicano un aumento complessivo tra il 10% e il 12% dei valori immobiliari in tutta la regione, con la zona che registra una domanda crescente per le abitazioni. La tendenza si conferma nel contesto della Valdinievole, dove l'interesse per il settore immobiliare continua a crescere.

Valdinievole, 9 marzo 2026 – Un incremento generalizzato, a livello toscano, del +10-12% nel secondo semestre del 2025 nella contrapposizione allo stesso periodo dell’anno precedente che rende il mercato immobiliare toscano particolarmente appetibile e, di conseguenza, anche la proposta pistoiese che sta vedendo notevoli incrementi soprattutto in Valdinievole e nell’area est dell’Ombrone, quindi ai confini con la provincia di Prato. A tracciare questo bilancio è stata la Fiaip Toscana che ha presentato i propri dati messi a disposizione da Basic Soft attraverso FiaipPrice in un apposito momento di confronto a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, sede della Presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

