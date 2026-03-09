Gli studenti del liceo Luigi di Savoia hanno vinto il concorso Conoscere la Borsa a livello locale, conquistando così la qualificazione per la fase nazionale che si terrà a Ravenna. La squadra, chiamata Infinite Aura, ha ottenuto il primo posto tra le scuole partecipanti, permettendo loro di avanzare alla competizione nazionale. I mercati sono in calo, ma questa vittoria rappresenta un risultato importante per gli studenti.

La squadra Infinite Aura del liceo Luigi di Savoia ha conquistato la vittoria locale nel concorso Conoscere la Borsa e si è qualificata per la fase nazionale a Ravenna. Nonostante i mercati finanziari mostrino oggi un andamento negativo, questi studenti hanno ottenuto profitti virtuali massicci con il capitale assegnato dalla Fondazione Varrone. L’evento si colloca nel contesto della provincia di Rieti, dove 149 studenti delle scuole superiori hanno partecipato alla sfida educativa promossa dall’European Savings and Retail Banking Group. La competizione ha l’impegno di 50 squadre diverse che hanno operato sulla piattaforma virtuale della Borsa di Stoccarda tra ottobre e gennaio dell’anno in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati in calo: studenti del Savoia vincono e vanno

Articoli correlati

Savoia Cavalleria. Vanno in scena arpa e flautoGROSSETO "Arpeggiar flautando" con Andrea Oliva e Luisa Prandina apre il 2026 del festival "La voce di ogni strumento", promosso da Agimus Grosseto...

Mercati europei in calo all’apertura, tensione in attesa del nuovo leader della FedI principali indici azionari europei hanno aperto in calo questa mattina, segnando una flessione generale che ha colto i mercati in un momento di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercati in calo studenti del Savoia...

Temi più discussi: Guerra in Iran, rientrati gli studenti trentini. Allarme per le imprese attive in Medio Oriente: Non possiamo perdere quei mercati; Cina, i robot accolgono gli studenti al primo giorno di scuola; Nel mezzo della trasformazione finanziaria digitale, gli studenti sono pronti ad affrontare la rivoluzione industriale 4.0.

Affitti per studenti, primi segnali di raffreddamento dei prezzi in Europa: ecco dove e le eccezioniCase in affitto un po’ meno care in Europa nell’ultimo trimestre 2025. Soprattutto a beneficio degli studenti. A registrare un calo in particolare sono stati mini appartamenti e stanze singole. Anche ... milanofinanza.it

Borsa: l'Europa chiude in calo, in fumo altri 116 miliardiParigi (-0,98%), Francoforte (-0,77%) e Londra (-0,34%) ... msn.com

Alluminio ai massimi da quattro anni: il conflitto in Iran scuote i mercati globali - facebook.com facebook

"Siamo pronti ad adottare tutte le misure necessarie, anche ricorrendo alle riserve strategiche, al fine di stabilizzare i mercati". Lo ha detto il ministro delle Finanze francese Roland Lescure prima dell'Eurogruppo a Bruxelles. #ANSA x.com