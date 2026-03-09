Meloni spiega la riforma | 13 minuti per chiarire il Sì

La presidente del Consiglio ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega la riforma costituzionale sulla giustizia. Nel video, dedicato a chiarire i punti principali, dedica circa 13 minuti per illustrare i motivi della proposta. Il referendum sul tema è previsto per il 22 e 23 marzo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un video su Instagram per chiarire le ragioni alla base della riforma costituzionale sulla giustizia, in vista del referendum fissato per il 22 e 23 marzo. La premier illustra in tredici minuti i punti chiave della proposta, sottolineando l'obiettivo di rendere la magistratura più meritocratica e responsabile. L'intervento nasce dalla necessità di dissipare una forte confusione emersa nelle ultime settimane riguardo al contenuto dell'iniziativa. Nel messaggio, la leader esprime che la riforma riguarda tutti i cittadini e non rappresenta un attacco contro i magistrati, ma piuttosto una correzione di storture mai risolte nel sistema.