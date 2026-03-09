Meloni mette la faccia sul Sì al referendum sulla giustizia | Importante votare

Il presidente del Consiglio ha annunciato che intende spiegare in modo chiaro i punti essenziali della riforma sulla giustizia che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto. Ha inoltre sottolineato l'importanza di partecipare alle urne e di votare sì, per confermare la riforma. La decisione di coinvolgere direttamente l’opinione pubblica è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico.

La premier spiega in un lungo video le novità principali della riforma: "È sacrosanta. Non cadete nella trappola di chi invita a votare no solo per mandare a casa il governo: non ci dimetteremo" "Ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un lungo video-messaggio postato sui social in cui spiega le ragioni del Sì al referendum confermativo sulla separazione delle carriere in magistratura che si terrà il 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

