Meloni in campo | la sfida sul futuro della giustizia

Giorgia Meloni ha preso parte attiva nella campagna referendaria sulla riforma della giustizia, invitando i cittadini a confermare il testo proposto dal governo. La sua presenza segna un passaggio importante nella fase finale della campagna, che si avvicina alla decisione definitiva. L’intervento della leader si inserisce nel dibattito pubblico in vista del voto popolare sulla riforma.

La campagna referendaria sulla riforma della giustizia entra nella fase decisiva con l’intervento diretto di Giorgia Meloni, che invita i cittadini a confermare il testo proposto dal governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso un video sui social media per chiarire le motivazioni del “sì, sottolineando come la riforma riguardi ogni italiano e non solo chi opera nel settore giudiziario. L’appuntamento elettorale è fissato per il 22 e il 23 marzo, date in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere sul futuro dell’ordinamento giudiziario. Nel messaggio pubblico, la premier affronta direttamente le polemiche sorte negli ultimi mesi, definendole come semplificazioni eccessive o informazioni distorte create dall’opposizione e dal comitato del no. 🔗 Leggi su Ameve.eu

