Medio Fondo Quasar | 92 km e 1600m di sfida a Corciano

La sesta edizione della Medio Fondo del Quasar trasforma il piazzale di Corciano in un punto di partenza per la mobilità sostenibile. L'evento, fissato per domenica 15 marzo 2026 alle ore 8:30, celebra anche gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi. Sotto la direzione dell'ASD Grifo Bike Perugia, questa gara non è un semplice appuntamento sportivo isolato, ma rappresenta l'atto inaugurale di un circuito più ampio denominato Pedalando l’Umbria di Francesco. Si tratta di una iniziativa che lega lo sport alla memoria storica e al turismo lento, puntando su percorsi che attraversano il cuore verde della regione.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

