McTominay torna col Lecce? Le ultime di Sky Sport sul centrocampista del Napoli

Secondo le ultime notizie di Sky Sport, Scott McTominay potrebbe tornare in campo con il Lecce. Il centrocampista del Napoli ha superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e le comunicazioni indicano segnali incoraggianti per il suo recupero. La sua presenza potrebbe essere possibile nelle prossime partite.

Arrivano segnali positivi per il Napoli e per Antonio Conte. Scott McTominay è vicino al rientro dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite nelle ultime settimane. Le indicazioni arrivano da 'Sky Sport', con l'inviato Francesco Modugno che ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista scozzese. L'ottimismo cresce all'interno dello staff azzurro e l'obiettivo è chiaro: recuperare il giocatore per la prossima sfida di campionato contro il Lecce. Il punto sul recupero di McTominay. Secondo quanto raccontato da Francesco Modugno durante 'Sky Sport 24', il recupero del centrocampista procede nella direzione giusta. " Recupero McTominay? Per il momento c'è un'agenda, relativamente al rientro in gruppo.