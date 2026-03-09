Mazzel si prende l’oro sulle Tofane | rivincita perfetta nel superG paralimpico

Mazzel ha conquistato la medaglia d’oro nel superG paralimpico sulle Tofane, la pista più famosa di Cortina. La gara si è disputata alle Paraimpiadi di Milano-Cortina 2026, offrendo un risultato importante per lo sci alpino azzurro. La vittoria rappresenta una rivincita significativa, mentre l’evento si è svolto in una delle location più iconiche delle Olimpiadi invernali.

Sull’Olympia delle Tofane, la pista simbolo di Cortina, lo sci alpino azzurro trova un’altra giornata da ricordare alle Paraimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il precedente argento in discesa nella categoria visually impaired, Chiara Mazzel torna al cancellato con un obiettivo chiaro: trasformare la soddisfazione a metà in una vittoria piena. E lo fa nel modo migliore, conquistando l’oro nel SuperG e ribaltando il verdetto della discesa. Guidata da Nicola Cotti Cottini, Mazzel interpreta un suerpG da manuale: scorrevole dove serve, precisa nei passaggi che chiedono traiettorie “chirurgiche”, sempre dentro la velocità senza farsi trascinare fuori la linea. 🔗 Leggi su Sportface.it

