Mazzel d’oro a Milano-Cortina 2026 | trionfo nel Super-G femminile ipovedenti

Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’oro nel Super-G femminile ipovedenti a Milano-Cortina 2026, segnando il primo podio azzurro ai Giochi Invernali paralimpici. La cerimonia di apertura si è svolta all’Arena di Verona venerdì scorso, dando il via ufficiale alla competizione. La vittoria di Mazzel rappresenta il primo risultato italiano in questa edizione dei giochi.

E’ di Chiara Mazzel la prima medaglia d’oro vinta dall’Italia ai Giochi Invernali paralimpici di Milano Cortina 2026, che hanno preso il via con la cerimonia ufficiale all’Arena di Verona lo scorso venerdì. L’atleta azzurra, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto il Super-G femminile ipovedenti AS2. E il suo è il secondo successo della rappresentativa azzurra, che arriva dopo l’argento dell’esordio in discesa libera, conquistato sempre dalla sciatrice delle Fiamme Gialle. Fuori dal podio ma ottimo quarto posto anche per l’altra azzurra, Martina Vozza con la guida Ylenia Sabidussi. Abodi esulta: che spettacolo la gara di Chiara. E tra i primi ad esultare per il grande successo della Mazzel è stato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

