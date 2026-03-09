Mazzarino | da domani stop all’acqua a Mercadante

A partire da domani, 10 marzo 2026, i residenti nella zona Mercadante del comune di Mazzarino si troveranno senza accesso all'acqua potabile a causa di un guasto strutturale. L'interruzione riguarda l'adduttore Ancipa Basso, gestito da Siciliacque, e la distribuzione non sarà garantita fino al completo ripristino della condotta danneggiata. L'avviso è stato diffuso attraverso le vie brevi, segnalando che il danno alla tubazione principale impedisce qualsiasi flusso idrico verso l'area interessata. Non vi sono stime temporali precise per la risoluzione definitiva, ma la situazione impone una sospensione totale del servizio nell'ambito definito.