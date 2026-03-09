Maxi incendio alla stazione centrale di Glasgow crolla una parte di un edificio | disagi per il traffico treni

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato alla stazione centrale di Glasgow, la principale della Scozia, causando il crollo di una parte di un edificio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre il traffico ferroviario ha subito notevoli disagi. La situazione ha portato alla chiusura temporanea di alcune linee e alla gestione dell’emergenza da parte delle autorità.

Un vasto incendio ha colpito un edificio della stazione centrale di Glasgow, la più trafficata della Scozia, provocando il crollo parziale di un edificio. Nel video i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Il rogo, secondo le prime informazioni, è scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street. L'emergenza ha causato pesanti disagi al traffico ferroviario. La stazione, infatti, resta chiusa al traffico dei treni, senza previsioni di riapertura, per gran parte della giornata di oggi. L'incidente non ha provocato vittime, secondo quanto confermato stamattina, ma ha creato una grave situazione di emergenza nel cuore della più popolosa città scozzese, con un impatto pesante per il traffico ferroviario e per i passeggeri.