Durante il Gran Premio d'Australia, Max Verstappen ha rivolto parole dure in un team radio nei confronti di Arvid Lindblad, che ha esordito in Formula 1 ottenendo un ottavo posto. La manovra di Lindblad non è piaciuta al pilota olandese, che si è mostrato molto arrabbiato e ha espresso il suo disappunto in modo deciso durante la comunicazione radio.

Verstappen durante il GP Australia in un team radio ha usato parole durissime nei confronti di Arvid Lindblad, che ha esordito in Formual 1 con uno splendido ottavo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Verstappen lascia la Ferrari per passare alla Mercedes: cosa c’è dietro la scelta del team di MaxIl team di Max Verstappen lascia Ferrari e passa a Mercedes dal 2026 nel GT World Challenge Europe.

Max Verstappen: “Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia”La stagione di Max Verstappen è stata un continuo crescendo fino ad Abu Dhabi, dove l’olandese si è addirittura giocato la sua chance di vincere il...

Temi più discussi: Verstappen ‘battezza’ Lindblad: Questo co****ne mi ha fatto un brake-test in pit-lane; Chi è Arvid Lindblad, l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen; Racing Bulls, Lindblad conquista tutto in Australia: punti e rispetto dei fan.

Verstappen ‘battezza’ Lindblad: Questo co****ne mi ha fatto un brake-test in pit-laneArvid Lindblad ha rappresentato probabilmente la principale sorpresa in positivo del weekend d’Australia. L’inglese della VCARB, al suo esordio assoluto nel Circus, ha confermato in gara l’ottimo rend ... formulapassion.it

Lindblad: Folle essere terzo al primo giro, non mi aspettavo punti al debuttoArvid Lindblad ha lottato con grinta 'alla Verstappen' anche contro Max e ha conquistato quattro punti all'esordio in F1 ... formulapassion.it

Max Verstappen sorprende tutti dopo il GP d’Australia: il campione del mondo correrà la 24 Ore del Nürburgring 2026 con Mercedes-AMG. “Voglio correre davvero”, ha dichiarato l’olandese, pronto alla sfida dell’Inferno Verde - facebook.com facebook

Mercedes imprendibile in Australia Russell firma la pole, super Kimi secondo. La Ferrari partirà quarta con Leclerc e settima con Lewis Hamilton. Fuori nel Q1, invece, Max Verstappen. Delusione per Norris che partirà sesto #Mercedes #Russell #Ferrari #C x.com