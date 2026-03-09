Mauro Russo | 2 anni sospesi Maldini e Vieri estranei

La corte ha deciso per due anni di sospensione nei confronti di Mauro Russo, coinvolto in un procedimento legale che include anche aspetti legati allo sport e alla moda milanese. Durante il processo, sono stati ascoltati testimoni e presentate prove che hanno portato a questa decisione. Maldini e Vieri sono stati dichiarati estranei alle accuse, senza ulteriori sviluppi nel procedimento.

La giustizia ha pronunciato la sua sentenza su Mauro Russo, figura centrale di un’inchiesta che ha coinvolto anche il mondo dello sport e della moda milanese. La condanna prevede due anni di reclusione con pena sospesa, in seguito a un accordo di patteggiamento raggiunto dall’imputato. L’esito riguarda un filone dell’indagine sulle curve di San Siro, coordinata dai pm Paolo Storari, Sara Ombra e Leonardo Lesti. Il caso tocca direttamente l’ex socio di Paolo Maldini e Bobo Vieri, sebbene i due calciatori siano stati dichiarati estranei alla vicenda criminale. L’arresto iniziale di Russo risale al 5 maggio 2025, nell’ambito di un’operazione condotta dalla squadra mobile e dal nucleo delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mauro Russo: 2 anni sospesi, Maldini e Vieri estranei Articoli correlati Leggi anche: È stato condannato Mauro Russo (l'ex socio di Maldini e Vieri, estranei alla vicenda) Inchiesta curve San Siro, l’ex ultrà interista Mauro Russo patteggia una pena di due anniMilano, 9 marzo 2026 – Altre condanne e patteggiamenti in un filone dell'inchiesta sulle curve di San Siro che vedeva al centro ipotesi di usura,... Aggiornamenti e notizie su Mauro Russo Temi più discussi: Sanremo parla salentino: la crew di Mauro Russo firma l’immagine dei Big di Warner Music; Sanremo, team salentino accanto al vincitore Sal Da Vinci e ai principali artisti; Sanremo, il lavoro dei salentini dietro le quinte del Festival: il lavoro e il team. Inchiesta Doppia Curva, l’imprenditore ed ex ultrà interista Mauro Russo patteggia 2 anni per il business parcheggiMauro Russo ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa. L'imprenditore ed ex ultrà interista era stato arrestato il 5 maggio 2025 nel filone dell'inchiesta ... fanpage.it Doppia Curva, patteggia due anni Mauro Russo: l’ex ultrà della Nord tra usura e fatture falseEra stato arrestato con altre persone in un filone dell’inchiesta, accusato anche di aver tentato di estromettere Beretta dalla sua società di merchandising ... msn.com Ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa, Mauro Russo, l'imprenditore ed ex ultrà della Curva Nord dell'Inter Era finito a processo con l'accusa di aver fatto da intermediario nell'estorsione legata al business dei parcheggi attorno allo stadio ‘G. Meazza' di San - facebook.com facebook