Mattarella | Le donne hanno dato molto ma l’equilibrio non è ancora alla pari

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia al Quirinale in occasione della Giornata internazionale della donna. Durante l’evento, ha sottolineato che le donne hanno dato molto, ma l’equilibrio tra i generi non è ancora raggiunto. L’anno segna anche gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne.