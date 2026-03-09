Mattarella | Le donne hanno dato molto ma l’equilibrio non è ancora alla pari
Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia al Quirinale in occasione della Giornata internazionale della donna. Durante l’evento, ha sottolineato che le donne hanno dato molto, ma l’equilibrio tra i generi non è ancora raggiunto. L’anno segna anche gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne.
Il presidente Mattarella ha celebrato al Quirinale la Giornata internazionale della donna, nell’anno in cui ricorrono gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
Festa della donna, Mattarella: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna.
Mattarella, la cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale della donna: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna.
Mattarella: Le donne hanno dato molto ma l'equilibrio non è ancora alla pari
Una raccolta di contenuti su Mattarella Le donne hanno dato molto ma...
Temi più discussi: Mattarella: Non si chiedano più alle donne modelli di comportamento maschili; Laura Mattarella: La maternità resta un ostacolo. Per le donne c’è ancora tanta strada da fare; Laura Mattarella: Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un'eccezione; 8 marzo, Laura Mattarella: La maternità è ancora un ostacolo per le donne nel lavoro.
Mattarella: voto alle donne una rivoluzione, hanno trasformato la RepubblicaIl capo dello Stato durante la celebrazione della festa della donna al Quirinale ricorda il loro ruolo da protagoniste in molti campi. «La Costituzione ... avvenire.it
8 marzo, Mattarella: 'Le donne hanno dato molto, ma l'equilibrio non è ancora alla pari''Il voto alle donne fu un'autentica rivoluzione, pose fine a una secolare discriminazione e l'inizio di una nuova stagione. Non si chieda più alle donne modelli di comportamenti maschili' (ANSA) ... ansa.it
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medioriente - facebook.com facebook
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora x.com