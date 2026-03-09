Quest'anno la celebrazione del 2 giugno assume un significato particolare, poiché ricorre il 77° anniversario della nascita della Repubblica italiana e il 77° anniversario del referendum che portò alla nascita della Repubblica stessa. Durante l'evento, il presidente della Repubblica ha ricordato le donne che nel 1946 contribuirono alla costruzione dell’Italia, evidenziando il loro ruolo nel processo di integrazione e rinascita nazionale.

AGI - "Quest'anno la celebrazione riveste un significato speciale: ricorrerà tra breve l'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno 1946, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono la democrazia nei Municipi, soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia ". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale la Giornata Internazionale della Donna. "Ringrazio la ministra Roccella, Malika Ayane, Benedetta Porcaroli, Giulia Galeotti, Caterina Banti, Amalia Ercoli Finzi, Cristina Cassar-Scalia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella celebra le donne: "Il 2 giugno del '46 costruirono l'Italia"

