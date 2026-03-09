Massini a rischio il programma su Rai3 | Spero ci ripensino

Il programma “Riserva Indiana”, condotto da Stefano Massini e trasmesso su Rai3 durante l’access prime time, potrebbe non essere rinnovato per la prossima stagione. Lo stesso Massini ha espresso la speranza che la rete possa riconsiderare questa decisione. La trasmissione è andata in onda per due stagioni, dal 2024 al 2025, e ora si attende una decisione ufficiale sulla sua eventuale conferma.

Rischia di non essere rinnovato 'Riserva indiana', il programma dell'access prime time di Rai 3 andato in onda per due stagioni dal 2024 al 2025 e condotto da Stefano Massini. "Al momento non è in palinsesto. Spero che qualcuno ci ripensi", ha detto a LaPresse lo scrittore. Massini racconta Putin: "Spesso abbiamo fatto finta di non vedere". Intanto, a vent'anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata a Mosca il 7 ottobre 2006, Massini torna a interrogarsi sulla figura di Vladimir Putin con 'Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin', evento televisivo in onda mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata su Nove.