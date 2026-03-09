Oggi Marco Masini presenta il suo tredicesimo album in studio, intitolato Perfetto imperfetto, e dà il via al nuovo tour che toccherà diversi store. L'artista ha annunciato ufficialmente il rilascio del progetto musicale, accompagnato da una serie di date dedicate alle presentazioni dal vivo. L'album e le tappe del tour rappresentano un passo importante nella sua carriera.

Marco Masini ha lanciato ufficialmente il tredicesimo album in studio, intitolato Perfetto imperfetto. Il disco è disponibile immediatamente su piattaforme digitali e supporti fisici CD, mentre l’edizione in vinile seguirà a partire dal 24 aprile. L’uscita segna un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro discografico, segnando una netta evoluzione artistica. L’opera nasce da collaborazioni con giovani musicisti che hanno introdotto nuove sonorità e approcci vocali diversi. Per celebrare il lancio, parte oggi stesso un tour negli store che porterà l’artista nei centri commerciali e librerie principali delle città italiane. La promozione include brani già ascoltati come E poi ti ho cadere, scritto da un team creativo che comprende Cesare Chiodo e Antonio Iammarino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masini: il nuovo album e il tour negli store partono oggi

Articoli correlati

Marco Masini annuncia gli in-store dell’album Perfetto ImperfettoMarco Masini annuncia il calendario degli instore di presentazione dell’album Perfetto imperfetto .

MARCO MASINI - E poi ti ho visto cadere (Testo)

Contenuti e approfondimenti su Masini il nuovo album e il tour negli...

Temi più discussi: Marco Masini presenta Perfetto imperfetto, il suo nuovo album; Concerto Marco Masini a Napoli, annunciata la data al Palapartenope per il nuovo album Perfetto imperfetto; Dal festival di Sanremo ai ‘Petali’ Marco Masini e il suo nuovo album; Marco Masini al centro commerciale Le bolle: firmacopie in occasione del nuovo album.

Marco Masini, è uscito l'album Perfetto imperfettoE' disponibile in digitale e in cd (acquista qui), e a partire dal 24 aprile in vinile, Perfetto imperfetto (Momy Records, Concerto Music/BMG), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodot ... rockol.it

Marco Masini presenta Perfetto imperfetto, il suo nuovo albumCon l'entusiasmo di Sanremo 2026 ancora in circolo, Marco Masini guarda già al prossimo appuntamento con il suo pubblico. Il 6 marzo è uscito Perfetto imperfetto, 13° album in studio del cantautore ... sorrisi.com

Nel pieno del nuovo tour, il cantante commenta l'ultimo Festival di Sanremo: «Masini è un grande cantante e musicista. Ha fatto tanto per Fedez» - facebook.com facebook

Nel pieno del nuovo tour, il cantante commenta l'ultimo Festival di Sanremo: «Masini è un grande cantante e musicista. Ha fatto tanto per Fedez» x.com