Maser premia Monica Colla | 20 anni di scuole in Africa centrale

Il Comune di Maser ha assegnato il Premio Donna di Maser 2026 a Monica Colla, in riconoscimento di vent’anni di attività nelle scuole in Africa centrale. La cerimonia si è svolta questa settimana, con la partecipazione di rappresentanti locali e della comunità. La premiazione ha celebrato l’impegno della destinataria nel settore educativo durante tutto questo periodo.

Il Comune di Maser ha conferito il Premio Donna di Maser edizione 2026 a Monica Colla, riconoscendo un impegno decennale in Africa centrale. La cerimonia si è svolta domenica 8 marzo nel Municipio, con oltre cento presenti tra familiari e rappresentanti missionari. Durante l'evento è stato annunciato che verrà costruita una nuova scuola elementare dedicata alla memoria di Luigi Michielin. L'onorificenza, istituita nel 2021 per celebrare le figure femminili che danno lustro alla comunità, è stata consegnata nella sala riunioni del Municipio. La presenza del Direttore del Centro Missionario diocesano, Don Gianfranco Pegoraro, ha sottolineato il legame tra volontariato locale e missione internazionale.