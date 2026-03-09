Marzo 2026 | prevenzione cuore vista e peso a prezzi fissi

A partire da marzo 2026, saranno disponibili trattamenti di prevenzione per cuore, vista e peso a prezzi fissi. Questa iniziativa coinvolge strutture sanitarie pubbliche e private che offriranno controlli e screening specifici per monitorare e mantenere in salute questi aspetti fondamentali. La proposta mira a facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione senza variazioni di costo, rendendo più semplice programmare controlli regolari.

Marzo 2026 si presenta come il momento strategico per riorganizzare la propria salute attraverso percorsi di prevenzione strutturati. I centri Affidea Clinics del Lazio e dell'Umbria hanno attivato pacchetti dedicati a cuore, vista e peso corporeo, con prezzi fissi che variano da 110€ a 140€ a seconda delle sedi di Tiburtina, Tuscolano, Monterotondo e Terni. Questa iniziativa punta a trasformare la cura della salute in un'abitudine quotidiana, eliminando le barriere organizzative che spesso portano a rimandare i controlli. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che prevenire è più efficace che curare, ma nella pratica molti rimandano gli esami per mancanza di tempo o difficoltà nel coordinare appuntamenti.