Nel marzo 2026, Amazon ha aggiunto 50 giochi al catalogo gratuito di Luna, il servizio di cloud gaming incluso nell’abbonamento Prime. La novità riguarda sia titoli disponibili in streaming sia quelli scaricabili, offrendo agli utenti un’ampia scelta senza costi aggiuntivi. La modifica riguarda tutti gli abbonati Prime che utilizzano Luna, senza comunicare ulteriori dettagli sui titoli inseriti.

Nel mese di marzo 2026, Amazon ha aggiornato il catalogo gratuito per gli abbonati Prime, ampliando l’offerta del servizio di cloud gaming Luna con una selezione di titoli scaricabili e in streaming. La nuova rotazione include opere cooperative come Lara Croft and the Temple of Osiris e Wobbly Life, oltre a esperienze single player come Control: Ultimate Edition. Questa mossa strategica mira a consolidare il valore percepito dell’abbonamento, offrendo accesso immediato a oltre 50 giochi giocabili su dispositivi compatibili. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescita del mercato dei servizi digitali in Italia, dove la domanda per contenuti on-demand è in costante ascesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marzo 2026: Amazon regala 50 giochi su Luna

Amazon regala 13 giochi a marzo 2026 agli abbonati a Prime ed arricchisce il catalogo di LunaAmazon ha annunciato un ricco aggiornamento per il mese di marzo 2026 dedicato agli abbonati a Prime, che potranno approfittare sia di una nuova...

A marzo Prime Gaming e Amazon Luna ci regalano questi 21 giochi gratisPrime Gaming e Amazon Luna aggiornano il proprio catalogo, e per marzo 2026 ci regala ben 21 giochi gratis: ecco l'elenco completo.

Amazon offre 13 giochi gratis a marzo per gli abbonati a Prime, si espande il catalogo di LunaAmazon regala 13 giochi PC a marzo per gli abbonati Prime e amplia il catalogo di Luna con nuovi titoli come Control Ultimate Edition, Lara Croft and the Temple of Osiris e Mortal Shell.

