Marziani vince | il figlio eredita il testimone del padre a Teramo

A Teramo, Giuseppe Marziani ha vinto le elezioni politiche e ha ottenuto l’elezione nel consiglio comunale, superando il consigliere uscente Luca Lattanzi nella lista guidata dal Presidente D’Angelo. La sua vittoria ha portato alla successione nel ruolo di rappresentante di una delle principali forze politiche locali, con il figlio che eredita il testimone del padre.

La scena politica della provincia di Teramo si è definita con l’elezione di Giuseppe Marziani, che ha superato il consigliere uscente Luca Lattanzi all’interno della lista guidata dal Presidente D’Angelo. Questo risultato, ottenuto durante le elezioni provinciali del 9 marzo 2026, segna un passaggio generazionale significativo per la rappresentanza locale. L’impatto emotivo della vittoria è stato sottolineato da Marziani stesso, il quale ha dedicato questo successo al proprio padre, Sabatino Marziani, figura già nota come ex assessore provinciale. Si tratta quindi di una continuità familiare nel servizio pubblico, dove un figlio d’arte prende il testimone del genitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

