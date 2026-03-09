Martinsicuro | coltello all’alba donna ferita gravemente

All’alba del 9 marzo 2026, a Martinsicuro, una donna ha aggredito un’altra con un coltello, causando ferite di grave entità. La scena si è svolta nelle prime ore del mattino, senza che ci siano ancora dettagli sulle ragioni dell’episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

La tranquillità di Martinsicuro è stata spezzata all'alba del 9 marzo 2026, quando una donna ha ferito gravemente un'altra con un coltello. L'attacco, avvenuto intorno alle 4:50 nei pressi del locale Deja Vu, ha colpito la vittima di 39 anni in più punti vitali come addome, torace e cranio. La donna ferita è stata immediatamente trasferita all'ospedale Mazzini di Teramo, dove le sue condizioni restano attualmente sconosciute. Entrambe le protagoniste dell'incidente sono di nazionalità dominicana, un dettaglio che si intreccia con la storia recente del luogo dello scontro. Il locale sudamericano aveva chiuso i battenti a febbraio, per poi riaprire solo dopo aver saldato una sanzione e regolarizzato la propria posizione burocratica.